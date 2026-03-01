L’Iran conferma la morte di Khamenei Trump | Minacciano di colpirci? Reagiremo con una forza mai vista prima Pakistan tentato assalto al consolato Usa | 6 vittime

L'Iran ha annunciato ufficialmente la morte di Khamenei, senza fornire dettagli aggiuntivi. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, se ci saranno minacce di attacco, risponderanno con una forza senza precedenti. In Pakistan, un tentativo di assalto al consolato americano ha causato la morte di sei persone. Questi eventi si sono verificati in un contesto di tensione internazionale crescente.

Israele e gli Stati Uniti hanno agito contro l'Iran "perché era necessario, perché il regime di Teheran non ci ha lasciato alternative". Lo ha detto in Consiglio di Sicurezza l'ambasciatore israeliano Danny Danon. "La diplomazia si era esaurita", ha detto Danon, secondo cui la storia ha insegnato a Israele una lezione: "Mai ignorare chi chiede la nostra distruzione". La tv di Stato iraniana conferma la morte di Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran. "Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto" aveva scritto ieri Donald Trump su Truth.

Leggi anche: Trump minaccia di scatenare l’Armata Usa, l’Iran risponde: “Reagiremo come mai prima d’ora”

