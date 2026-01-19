Grave incendio in un centro commerciale a Karachi Pakistan | almeno quattordici morti e decine di dispersi

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha interessato un centro commerciale a Karachi, la città più popolosa del Pakistan. L'incidente ha causato almeno quattordici vittime e numerosi dispersi. Le autorità sono al lavoro per gestire la situazione e le operazioni di soccorso sono in corso.

Nella notte tra sabato e domenica un grave incendio ha devastato un centro commerciale di Karachi, la città più popolosa del Pakistan. Secondo le prime informazioni, quattordici persone hanno perso la vita e almeno venti sono rimaste ferite; si contano, inoltre, decine di dispersi. Alcuni video mostrano le fiamme avvolgere l’edificio; i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, per impedire che il rogo si propagasse nel denso quartiere commerciale. Dopo aver combattuto le fiamme per oltre ventiquattr’ore, sono riusciti a raffreddare le macerie fumanti della struttura, ormai quasi crollata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Pakistan, incendio in un centro commerciale a Karachi: almeno 3 morti

Un incendio si è sviluppato nel centro commerciale di Karachi, la più grande città del sud del Pakistan, nella tarda serata di sabato. L’incendio ha provocato almeno tre decessi e circa una dozzina di feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Pakistan, incendio devasta centro commerciale a Karachi: 6 morti

Un incendio si è sviluppato durante la notte nel centro commerciale Gul Plaza, a Karachi, nel sud del Pakistan. I vigili del fuoco della città hanno intervenuto per domare le fiamme, che hanno causato la perdita di sei vite. L’incidente evidenzia le sfide legate alla sicurezza e alla prevenzione incendi nei luoghi pubblici. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle misure adottate per evitare eventi simili in futuro.

