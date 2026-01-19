Grave incendio in un centro commerciale a Karachi Pakistan | almeno quattordici morti e decine di dispersi
Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha interessato un centro commerciale a Karachi, la città più popolosa del Pakistan. L'incidente ha causato almeno quattordici vittime e numerosi dispersi. Le autorità sono al lavoro per gestire la situazione e le operazioni di soccorso sono in corso.
Nella notte tra sabato e domenica un grave incendio ha devastato un centro commerciale di Karachi, la città più popolosa del Pakistan. Secondo le prime informazioni, quattordici persone hanno perso la vita e almeno venti sono rimaste ferite; si contano, inoltre, decine di dispersi. Alcuni video mostrano le fiamme avvolgere l’edificio; i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, per impedire che il rogo si propagasse nel denso quartiere commerciale. Dopo aver combattuto le fiamme per oltre ventiquattr’ore, sono riusciti a raffreddare le macerie fumanti della struttura, ormai quasi crollata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Pakistan, incendio in un centro commerciale a Karachi: almeno 3 morti
Un incendio si è sviluppato nel centro commerciale di Karachi, la più grande città del sud del Pakistan, nella tarda serata di sabato. L’incendio ha provocato almeno tre decessi e circa una dozzina di feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.
Pakistan, incendio devasta centro commerciale a Karachi: 6 morti
Un incendio si è sviluppato durante la notte nel centro commerciale Gul Plaza, a Karachi, nel sud del Pakistan. I vigili del fuoco della città hanno intervenuto per domare le fiamme, che hanno causato la perdita di sei vite. L’incidente evidenzia le sfide legate alla sicurezza e alla prevenzione incendi nei luoghi pubblici. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle misure adottate per evitare eventi simili in futuro.
Incendio in casa nel Salernitano: grave una donna, intossicato il figlio - Una 70enne è rimasta gravemente ustionata nell'incendio della sua abitazione a Policastro Bussentino (Salerno); il rogo ha distrutto la cucina e ha reso ... fanpage.it
Grave incendio de un auto en zona sur x.com
Corea del Sud, grave incendio in una baraccopoli di Seul, il video facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.