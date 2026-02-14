Juventus Spezia Under 15 2-0 LIVE | doppietta di Laruccia lancio fantastico di Allara

La partita tra Juventus Under 15 e Spezia Under 15 si è conclusa con una vittoria della Juventus per 2-0, grazie a una doppietta di Laruccia. La causa principale di questo risultato è stata l’ottima prestazione offensiva dei bianconeri, soprattutto nel secondo tempo, quando hanno sfruttato un lancio perfetto di Allara per aprire le marcature. Durante il match, i ragazzi della Juventus sono riusciti a controllare il gioco e a creare diverse occasioni pericolose, portando a casa i tre punti.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in trasferta anche il Modena, ospita lo Spezia nel match valevole per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 15: 2-0 sintesi e moviola. 14? GOL DELLA JUVE- Allara alza la testa e vede l'inserimento di Laruccia, lo serve con un lancio splendido ma ancora meglio fa il fantasista: controllo perfetto e pallonetto a scavalcare Costa 10? Esposito guadagna un angolo, buona sgroppata del difensore 6? Dominio bianconero in questa fase, lo Spezia fatica a uscire dalla propria area 2? GOL DELLA JUVE- Laruccia sterza e rientra sul destro, col piattone piazza nell'angolo più lontano: Costa battuto 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:.