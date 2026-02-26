Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Repice svela: «Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito, mi aspetto anche quella convocazione in Nazionale. Se penso al Napoli mi viene in mente una domanda» Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: Pasalic super, Samardzic che personalità! La Dea fa la storia... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Juve Galatasaray: Locatelli leader totale, Zhegrova che errore! I VOTI

Pagelle Juve Galatasaray: EROICI COMUNQUE, Locatelli e McKennie colonne portanti. Kelly, ma che rosso è!? VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Pagelle Juve Pafos: McKennie trascina nel momento più buio, David riscatta l’errore, ma Zhegrova…VOTIdi Marco BaridonPagelle Juve Pafos: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata di Champions League 2025/26 (inviato...

Temi più discussi: Juventus-Galatasaray, le pagelle: notte luminosa per Locatelli, errore determinante per Zhegrova; Pagelle Juventus-Galatasaray: Locatelli generoso (7), McKennie intramontabile (7,5), Kelly ingenuo (5); Galatasaray-Juve, le pagelle: Koop ne fa due, 7; Cabal rovina tutto, 3; Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle della partita di Champions League.

Pagelle Juventus-Galatasaray: Locatelli generoso (7), McKennie intramontabile (7,5), Kelly ingenuo (5)Innervosito dall’atteggiamento degli avversari, Spalletti tenta la conquista dell’impero ottomano. Gara in ogni caso monumentale ... corriere.it

Pagelle di Juventus-Galatasaray 3-2: Osimhen gela i bianconeri ai supplementari. Male Zhegrova e David, il cuore non bastaChampions League, Juventus-Galatasaray 3-2 i top e flop del match: Locatelli, Gatti e McKennie firmano la clamorosa rimonta. Ai supplementari Osimhen e Yilmaz confezionano la beffa. sport.virgilio.it

Pagelle Juve Galatasaray TOP E FLOP dopo il primo tempo - facebook.com facebook

Pagelle #Juve: #DiGregorio stato confusionale, #Miretti verticalizza per #Butez, #Conceicao ci prova x.com