La partita tra Juventus e Lazio si è chiusa con due protagonisti in grande spolvero: McKennie e Kalulu. Entrambi hanno lasciato il segno sul campo, dimostrando di essere decisivi per le sorti della gara. Boga, invece, ha mostrato un impatto evidente, lasciando il pubblico e gli esperti con l’occhio puntato sulle sue giocate. I voti e i giudizi ai protagonisti sono stati chiari: chi ha brillato e chi ha invece avuto qualche difficoltà.

di Marco Baridon Pagelle Juve Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 5.5 – Fuori causa – colpa della deviazione di Bremer – sul gol di Pedro. Non è preciso, invece, sulla rete di Isaksen, che lo trafigge di potenza sul suo palo di competenza. Kalulu 7 – Nuno Tavares e Pedro sono due clienti scomodi, riesce ad arginarli e reggere l’urto. Rimane più bloccato del solito per dare equilibrio alla fase difensiva ma nel finale fa esplodere lo stadio sganciandosi in avanti e incornando il pareggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Lazio: e chi se non McKennie e Kalulu? Che impatto di Boga VOTI

Bremer si riscopre goleador e trascina la Juventus alla vittoria contro il Parma.

