Alle 14:30 si è disputata la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, valida per la 26ª giornata della Serie D 202526. Durante l'incontro, Chaka Traorè si è distinto come protagonista, mentre Ossola ha avuto diverse occasioni da gol non sfruttate. La gara si è conclusa con un pareggio di 1-1.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, gara valida per la 26^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno pareggiato 1-1. In gol per i rossoneri Vladimirov. È stato un Milan Futuro a due facce. Nel primo tempo, nessuna occasione e lentezza nella manovra. Nel secondo, invece, si è visto un Milan Futuro con uno spirito completamente diverso fin dai primi minuti. Dopo il pari del 'Felice Chinetti' i rossoneri scivolano al quinto posto, a -1 dal Chievo secondo in classifica. Rossoneri scendono in campo spenti e senza spunti. Nell'intervallo cambia tutto e nella seconda metà di gara i rossoneri comandano contro i primi in classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: Chaka Traorè fuori categoria. Ossola spreca troppo

Pagelle Chievo-Milan Futuro 1-3: migliori in campo Ossola e Chaka Traorè. Che motore Cappelletti!In serata è andata in scena la partita tra Chievo e Milan Futuro, gara valida per la 20^ giornata della Serie D 2025/26.

Pagelle Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1: buona prova di Eletu e Chaka Traorè. Male OssolaNel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Virtus CiseranoBergamo, gara valida per la 23^ giornata della Serie D 2025/26.

Tutto quello che riguarda Pagelle Milan Futuro.

Temi più discussi: Milan Futuro-Folgore Caratese: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere; Serie D, domani in campo il Milan Futuro: la classifica aggiornata; Milan Futuro-Folgore Caratese: dove vedere la partita; Serie D, Caldiero Terme-Milan Futuro termina 0-3: vittoria assicurata in 30?, poi la gestione matura.

Milan Futuro-Folgore Caratese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan Futuro-Folgore Caratese di Domenica 1 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net

Milan Futuro, al Chinetti arriva la capolista Folgore Caratese: la presentazione delle garaIl sito ufficiale rossonero presenta così la gara di Milan Futuro contro la Folgore Caratese prima in classifica: Dopo la bella vittoria di Caldiero ... milannews.it

Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantastici #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook

Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantastici #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com