Pagelle Chievo-Milan Futuro 1-3 | migliori in campo Ossola e Chaka Traorè Che motore Cappelletti!

Nella sfida della 20ª giornata di Serie D 202526 tra Chievo e Milan Futuro, terminata 1-3, si sono distinti Ossola e Chaka Traorè come i migliori in campo. Cappelletti si è confermato un elemento fondamentale con un ottimo rendimento. La partita si è svolta alle 18:00, offrendo uno spaccato interessante del campionato in questa fase della stagione.

In serata è andata in scena la partita tra Chievo e Milan Futuro, gara valida per la 20^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 1-3, grazie alla doppietta di Chaka Traorè e al gol di Sala. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA Buone parate nella sua partita, ma l'errore in uscita sul gol del Chievo è da matita rossa. Peccato. Voto: 5,5 PROSSIMA SCHEDA Spinta senza fine sulla fascia destra. Uno dei migliori in campo per il Milan Futuro. Ormai una certezza di questa squadra. Motore speciale. Voto: 6,5 PROSSIMA SCHEDA Partita solida del centrale rossonero, bravo con i piedi e attento in marcatura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Chievo-Milan Futuro 1-3: migliori in campo Ossola e Chaka Traorè. Che motore Cappelletti! Leggi anche: Pagelle Milan Futuro-Oltrepò 2-1: Sia come Giroud, Chaka Traore? Fuori categoria! Calciomercato Milan, novità sul futuro di Chaka Traorè: nuovo prestito?

Sul calciomercato del Milan, emergono novità riguardo al futuro di Chaka Traorè. Secondo l'esperto Nicolò Schira, potrebbe esserci un nuovo prestito per l'ala rossonera, con una condizione specifica da rispettare. La situazione si svela e si approfondisce, offrendo uno sguardo sulle prossime mosse del club e sul destino del giovane talento.

