Inter Genoa 2-0 | Dimarco e Calhanoglu! I nerazzurri vanno momentaneamente a +13 sul Milan

Alle 20.45 a San Siro si gioca Inter Genoa, partita valida per la 27ª giornata di Serie A 202526. I nerazzurri vincono 2-0 con le reti di Dimarco e Calhanoglu, portandosi momentaneamente a +13 sul Milan in classifica. La partita si svolge senza altri eventi particolari e viene seguita in diretta.

L’Inter dimentica il Bodo, Dimarco e Calhanoglu castigano il Genoa in un San Siro in clima scudettoNel primo tempo ci pensa Dimarco, nella ripresa Calhanoglu e l'Inter chiude al meglio anche la pratica Genoa a San Siro che si scalda in vista del...

Inter-Genoa risultato 2-0: Dimarco e Calhanoglu portano Chivu a +13Dopo l'amara eliminazione dalla Champions League l'Inter riparte e continua la sua marcia in campionato. Lo fa battendo il Genoa grazie a una rete siglata al 31' da Dimarco e a un rigore trasformato a ... corriere.it

LIVE Inter-Genoa 2-0 Serie A 2025/2026: Diouf tenta la percussioneSerie A 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

INTER-GENOA 2-0 (70' Calhanoglu): GOL INTER Raddoppio Inter, rigore perfetto di Calhanoglu - facebook.com facebook

Spettatori Inter-Genoa: 72.945 Eccezionalmente terzo blu in parte disponibile per i tifosi interisti. Ospiti: 165 x.com