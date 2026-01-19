PAGELLE E TABELLINO LAZIO-COMO 0-3 | Sarri umiliato Baturina ‘joga bonito’

Nel match dell’Olimpico valido per la 21ª giornata di Serie A, Lazio e Como si sono affrontate in un contesto di grande attenzione. La partita ha visto un risultato netto a favore degli ospiti, con un 3-0 che ha messo in evidenza le differenze tra le due squadre. Di seguito, i voti e il tabellino, per un’analisi dettagliata di un incontro che ha avuto importanti implicazioni nella classifica.

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 21a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Provedel 7 Marusic 4 Gila 4,5 Romagnoli 5 Pellegrini 4,5. Dal 64? Lazzari 4,5 Belahyane 4,5 Cataldi 5. Dal 53? Rovella 5,5 Taylor 4,5. Dall’85’ Dele-Bashiru sv Cancellieri 4. Dal 53? Isaksen 4,5 Ratkov 5. Dal 53? Noslin 5,5 Zaccagni 5 All.: Sarri 4,5 Un disastro. Male l’approccio, gol subito dopo due minuti e la partita sostanzialmente già finisce. Il secondo tempo è quasi umiliante perché nonostante un risultato ancora aperto la Lazio non ha praticamente mai occasioni, non spinge, non mostra di volere la rimonta, è moscia, non ci crede. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

