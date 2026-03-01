Pagelle Cremonese Milan | Audero in versione Superman non basta Pavlovic apre-Leao chiude al fotofinish VOTI

Nella 27ª giornata di campionato, la Cremonese e il Milan si sono affrontati in una partita ricca di emozioni. Audero ha mostrato un rendimento straordinario, mentre Pavlovic ha segnato il gol che ha aperto le danze. Leao ha poi deciso il risultato con un gol all'ultimo minuto, portando a casa i tre punti. I voti ai protagonisti sono stati assegnati in base alle loro prestazioni sul campo.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Moviola Cremonese Milan: il VAR non concede un rigore, nel finale brivido rossonero sul gol di Pavlovic. Gli episodi dubbi del match diretto da Massa Bologna, i convocati per il Pisa: due assenze nella lista... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Cremonese Milan: Audero in versione Superman non basta, Pavlovic apre-Leao chiude al fotofinish VOTI Voti Cremonese-Milan: Audero super, Pavlovic apre, Leao decide al fotofinishNel contesto di una sfida combattuta e dal fascino intramontabile tra Cremonese e Milan, si sono evidenziate prestazioni che hanno saputo coinvolgere... Pagelle Cremonese-Milan 0-2, i voti della sfida: Audero show, malissimo PulisicSi è appena concluso l’anticipo di mezzogiorno della 27esima giornata di Serie A tra Cremonese e Milan: ecco tabellino e voti. Una selezione di notizie su Pagelle Cremonese Milan. Temi più discussi: Le pagelle di Roma-Cremonese: i voti dei grigiorossi; Cremonese Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Roma-Cremonese 3-0, pagelle e tabellino: goal e assist per Cristante, Ndicka chiude i conti, Sanabria e Vardy non pungono; Roma-Cremonese 3-0, le pagelle: Zaragoza (6,5) propositivo, N'Dicka (7,5) impeccabile, Sanabria (4,5) insufficiente. Pagelle Cremonese-Milan 0-2, i voti della sfida: Audero show, malissimo PulisicSi è appena concluso l'anticipo di mezzogiorno della 27esima giornata tra Cremonese e Milan: ecco tabellino e voti ... calciomercato.it Cremonese-Milan 0-2, le pagelle: la risolve Pavlovic, Audero regge finché puòRisultato finale: Cremonese-Milan 0-2 MILAN (a cura di Paolo Lora Lamia) Maignan 6 - Nonostante la Cremonese occupi con buona costanza la metà. tuttomercatoweb.com #Pagelle #CremoneseMilan 0-2: @RafaeLeao7 premiato, @YFofana19_ bene - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #Fofana x.com L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Cremonese, ha risposto anche ad una domanda in tema "sanremese", sulla canzone più in voga del momento, cantata proprio dal napoletaniss - facebook.com facebook