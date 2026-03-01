Voti Cremonese-Milan | Audero super Pavlovic apre Leao decide al fotofinish

Durante la partita tra Cremonese e Milan, Audero si è distinto con interventi decisivi, mentre Pavlovic ha segnato il primo gol del match. Nel finale, un gol di Leao ha deciso il risultato al fotofinish, portando il Milan a ottenere la vittoria. La sfida ha visto diverse occasioni e momenti intensi che hanno tenuto alta la tensione tra le due squadre.

Nel contesto di una sfida combattuta e dal fascino intramontabile tra Cremonese e Milan, si sono evidenziate prestazioni che hanno saputo coinvolgere gli appassionati di calcio. La partita, parte integrante della 27ª giornata di Serie A 202526, ha messo in risalto i momenti salienti e la determinazione di entrambe le formazioni, lasciando il pubblico con un forte senso di attesa e curiosità sui protagonisti principali. Tra i pali, Audero ha dimostrato un’ottima capacità di reazione e affidabilità, conquistando un **voto di 7.5** per le sue parate precise e le uscite sicure. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per la difesa della Cremonese, che ha dovuto affrontare le offensive avversarie con grande applicazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

