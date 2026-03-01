Pagelle Cremonese-Milan 0-2 i voti della sfida | Audero show malissimo Pulisic

L'anticipo di mezzogiorno della 27ª giornata di Serie A tra Cremonese e Milan si è appena concluso con il risultato di 0-2. Audero ha parato diverse occasioni, mentre Pulisic ha avuto una prestazione sotto tono. Sono stati assegnati i voti ai giocatori in base alle loro performance durante l'incontro. La partita si è conclusa con queste due reti e con alcune valutazioni individuali.

Si è appena concluso l’anticipo di mezzogiorno della 27esima giornata di Serie A tra Cremonese e Milan: ecco tabellino e voti. Il Milan vince sul campo della Cremonese nell’anticipo di mezzogiorno della ventisettesima giornata di Serie A e mantiene il distacco di 10 punti dall’Inter, a una settimana esatta dal derby. Finisce 2-0 al termine di una partita giocata sicuramente meglio dai rossoneri: Leao e Pulisic sbagliano troppo sotto porta e uno straordinario Audero para quasi tutto. La gara si sblocca al minuto 89, quando sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Modric è Pavlovic a toccare per ultimo e a regalare tre punti preziosissimi al Diavolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Cremonese-Milan 0-0 a fine primo tempo: meglio i padroni di casa per mezz'ora, poi tre grandi occasioni per il DiavoloSi è chiuso 0-0 il primo tempo del gara tra Cremonese e Milan. Meglio i padroni di casa nella prima mezz'ora, poi si è svegliato tre grandi occasioni da gol dal 34' in poi: ... milannews.it

