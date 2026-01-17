Dopo la vittoria contro l’Inter, Padoin ha commentato l’andamento della squadra sottolineando l’importanza dello spirito di gruppo. Ha evidenziato come l’impegno collettivo abbia contribuito al risultato e ha espresso fiducia nel proseguimento della stagione, sottolineando la crescita e la coesione mostrata in campo. Le sue parole riflettono l’attenzione alla compattezza e al lavoro di squadra come elementi fondamentali per il successo.

Padoin dopo la vittoria con l’Inter: «Oggi siamo stati una vera squadra. Se lo spirito è questo sono sicuro che.». Le parole del tecnico della Juve Primavera. La Juve Primavera si aggiudica il derby d’Italia nel campionato Primavera 1, superando l’ Inter con un netto 2-0 e confermando i segnali di crescita costante del progetto tecnico bianconero. Una vittoria di prestigio, arrivata nella ventesima giornata, che porta la firma tattica di Simone Padoin. Il tecnico è apparso raggiante a fine gara, sottolineando soprattutto la maturità dei suoi ragazzi nel saper soffrire e colpire al momento giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

