Padoin dopo la vittoria con l’Inter | Oggi siamo stati una vera squadra Se lo spirito è questo sono sicuro che…

Da juventusnews24.com 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro l’Inter, Padoin ha commentato l’andamento della squadra sottolineando l’importanza dello spirito di gruppo. Ha evidenziato come l’impegno collettivo abbia contribuito al risultato e ha espresso fiducia nel proseguimento della stagione, sottolineando la crescita e la coesione mostrata in campo. Le sue parole riflettono l’attenzione alla compattezza e al lavoro di squadra come elementi fondamentali per il successo.

Padoin dopo la vittoria con l’Inter: «Oggi siamo stati una vera squadra. Se lo spirito è questo sono sicuro che.». Le parole del tecnico della Juve Primavera. La Juve Primavera si aggiudica il derby d’Italia nel campionato Primavera 1, superando l’ Inter con un netto  2-0  e confermando i segnali di crescita costante del progetto tecnico bianconero. Una vittoria di prestigio, arrivata nella ventesima giornata, che porta la firma tattica di  Simone Padoin. Il tecnico è apparso raggiante a fine gara, sottolineando soprattutto la maturità dei suoi ragazzi nel saper soffrire e colpire al momento giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

padoin dopo la vittoria con l8217inter oggi siamo stati una vera squadra se lo spirito 232 questo sono sicuro che8230

© Juventusnews24.com - Padoin dopo la vittoria con l’Inter: «Oggi siamo stati una vera squadra. Se lo spirito è questo sono sicuro che…»

Leggi anche: Spalletti fiducioso dopo il pareggio con lo Sporting: “Squadra forte, con questo spirito ne vinceremo tante”

Leggi anche: De Gea scuote la Fiorentina: «Siamo in difficoltà, questo è sicuro. Sono certo che appena vinciamo una partita…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.