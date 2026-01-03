Milan Allegri dopo la vittoria a Cagliari | Difensore? Assolutamente no abbiamo Odogu che sta crescendo…
Dopo la vittoria a Cagliari, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato il match ai microfoni di 'Rai Sport'. Rifiutando l’ipotesi di un ruolo di difensore, Allegri ha sottolineato la crescita di Odogu, evidenziando l’importanza del suo contributo per la squadra. Le sue parole offrono uno sguardo sulla strategia e le scelte tecniche del club in questa fase della stagione.
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato dopo Cagliari-Milan 0-1 ai microfoni di 'Rai Sport'. Ecco le sue parole sulla partita e non solo, con un'importante dichiarazione sul mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Fiorentina, Allegri: “Bella vittoria, ma non abbiamo fatto ancora assolutamente niente”
Leggi anche: Calciomercato Milan, caccia al difensore: il piano di Allegri per Odogu
Allegri: 'Scudetto? Il nostro obiettivo è tornare in Champions'; La felicità di Allegri dopo la vittoria a Cagliari: In matematica me la cavavo, siamo ancora a 38 punti...; Nkunku si sblocca col Verona: una doppietta per convincere Allegri e cambiare i piani del Milan; Il Milan torna alla vittoria, ma Allegri ha qualcosa da dire: Bisognava fare meglio dopo il 3-0.
Milan, Leao torna e stende il Cagliari: vittoria di corto muso e primo posto in classifica - La squadra di Allegri vince di misura contro il club sardo, sorpassando l'Inter e conquistando la vetta in campionato ... tuttosport.com
La felicità di Allegri dopo la vittoria a Cagliari: "In matematica me la cavavo, siamo ancora a 38 punti..." - Il tecnico dei rossoneri predica calma al termine del match vinto 1- corrieredellosport.it
Allegri dopo Cagliari-Milan: "Leao ogni tanto a sinistra si addormenta, da centravanti no. Scudetto? Troppo presto per parlarne" - Il tecnico del Milan analizza ai microfoni di Sky Sport la preziosa vittoria di Cagliari: "Dovevamo assolutamente fare il secondo gol". eurosport.it
Milan, Allegri predica calma: "Per lo Scudetto è troppo presto, ci sono 5 squadre in 4 punti" x.com
Allegri commenta l’inizio del Milan con un pizzico di ironia: i rossoneri partono male, poi prendono le misure ai rossoblù però chiudono il primo tempo senza tiri in porta. Come finirà - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.