Dopo la vittoria a Cagliari, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato il match ai microfoni di 'Rai Sport'. Rifiutando l’ipotesi di un ruolo di difensore, Allegri ha sottolineato la crescita di Odogu, evidenziando l’importanza del suo contributo per la squadra. Le sue parole offrono uno sguardo sulla strategia e le scelte tecniche del club in questa fase della stagione.

L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato dopo Cagliari-Milan 0-1 ai microfoni di 'Rai Sport'. Ecco le sue parole sulla partita e non solo, con un'importante dichiarazione sul mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri dopo la vittoria a Cagliari: “Difensore? Assolutamente no, abbiamo Odogu che sta crescendo…”

