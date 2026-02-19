Donald Trump ha lanciato il Board of Peace, definendolo “l’ente più potente e prestigioso mai esistito”. La prima riunione ufficiale si è svolta a Washington DC, coinvolgendo leader di diversi paesi e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Trump ha spiegato che questa iniziativa mira a favorire la cooperazione tra nazioni per risolvere conflitti e promuovere la stabilità globale. Durante l’incontro, sono stati discussi progetti concreti per interventi umanitari e mediatori in zone di crisi. La creazione del board ha suscitato grande attenzione nel mondo politico.

In quel di Washington DC si è appena conclusa la prima riunione formale del Board of Peace, l’organo internazionale voluto e creato dal Presidente americano Donald Trump. Dalla sala del Donald J. Trump Institute of Peace (così rinominato alla fine di dicembre), il tycoon ha salutato l’inizio di «un grande giorno». Gli obiettivi del Board of Peace. L’obiettivo «è una parola semplice da dire ma difficile da produrre: la pace ». «Non penso sia mai esistito un Board più potente e prestigioso di questo», ha continuato Trump, asserendo che ora è giunto il momento di «lavorare insieme per assicurare il futuro del popolo di Gaza, del Medio Oriente e del mondo». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump inaugura il Board of Peace: “Non è mai esistito niente di più potente e prestigioso”

