Ozempic | studio evidenzia alterazioni intestinali

Uno studio condotto dall’Università di Adelaide ha analizzato le versioni in compresse di alcuni tra i farmaci più utilizzati per la perdita di peso, tra cui Ozempic. La ricerca si concentra sulle eventuali alterazioni intestinali associate a questi medicinali. I ricercatori stanno esaminando i dati disponibili per comprendere meglio gli effetti di queste terapie.

I ricercatori dell’Università di Adelaide stanno analizzando con maggiore attenzione le versioni in compresse dei più diffusi farmaci per la perdita di peso. I nuovi dati indicano che il salcaprozato di sodio, noto come SNAC, la sostanza che consente al principio attivo di essere assorbito per via orale, potrebbe esercitare effetti biologici che vanno oltre la sua funzione tecnica. Si tratta del primo studio condotto in vivo che esamina in modo sistematico l’impatto di un’esposizione ripetuta allo SNAC sul microbiota intestinale, sulla funzione metabolica e su diversi marcatori di salute. Utilizzando un modello animale per un periodo di 21 giorni, gli studiosi hanno rilevato diversi cambiamenti significativi. 🔗 Leggi su Billipop.com

