Un nuovo studio di 25 anni mette in luce un possibile collegamento tra il consumo di formaggio e il rischio di sviluppare demenza. I ricercatori hanno monitorato le abitudini alimentari di migliaia di persone nel corso degli anni, scoprendo che chi mangia molto formaggio potrebbe avere una probabilità maggiore di soffrire di problemi cognitivi in futuro. La relazione non è ancora definitiva, ma i risultati stimolano a riflettere sull’impatto della dieta sulla salute del cervello.

La relazione tra consumo di latticini e salute cerebrale è da anni al centro di dibattiti scientifici. Un nuovo studio svedese su quasi 28.000 persone seguite per 25 anni offre risultati intriganti: il consumo di formaggi e panna ad alto contenuto di grassi sembra associarsi a una riduzione del rischio di demenza. I ricercatori invitano comunque alla cautela nell’interpretazione, vista la complessità dei fattori coinvolti. Lo studio ha seguito 27.670 adulti di mezza età e anziani per 25 anni, durante i quali 3.208 partecipanti hanno sviluppato demenza. Tradizionalmente, le linee guida hanno promosso latticini a basso contenuto di grassi per proteggere il cuore. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Studio di 25 anni evidenzia un possibile legame tra formaggio e demenza

Approfondimenti su Studio 25 anni

Un recente studio approfondisce il rapporto tra peso corporeo e rischio di demenza, evidenziando come un indice di massa corporea (IMC) superiore ai valori raccomandati possa contribuire al rischio di demenza vascolare.

Uno studio recente ha evidenziato che il rischio di sviluppare demenza può essere determinato già all’età di 11 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Studio 25 anni

Argomenti discussi: RPLT apre a Verona con Nicolò Manzini; Un studio di 25 anni collega formaggio e demenza; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; Yung Lean, Robyn, Arca, Oklou, Kelela e tutte le altre buone ragioni per festeggiare i 25 anni di C2C Festival.

Un studio di 25 anni collega formaggio e demenzaI risultati indicano una riduzione del rischio fino al 24%, ma restano i limiti tipici degli studi osservazionali a lungo termine. msn.com

Il formaggio fa diminuire il rischio di demenza? Lo studio svedese durato 25 anniIl formaggio può aiutare a prevenire la demenza. È quanto afferma un nuovo studio, pubblicato su 'Neurology', la rivista medica della American Academy of Neurology, che avrebbe scoperto come basti ... adnkronos.com

Accademia Acconciatura dura tre anni e unisce studio e stage. Iscrizioni aperte fino al 14 febbraio facebook

“A 14 anni la leucemia, ne sono uscito e ora studio Medicina: come medico capirò i pazienti” x.com