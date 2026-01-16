Il ritorno del vetro nell’interior design tra luce trasparenze ed eleganza contemporanea
Il ritorno del vetro nell’interior design valorizza la trasparenza e la luminosità degli ambienti, offrendo un tocco di eleganza contemporanea. Questa scelta, sempre più apprezzata, permette di creare spazi aperti e luminosi, senza rinunciare a funzionalità e stile. In un contesto in cui colori e finiture si evolvono con le tendenze stagionali, il vetro si conferma come elemento versatile e senza tempo, capace di adattarsi a diverse interpretazioni estetiche.
Nel mondo dell’interior design, colori e finiture sono costantemente influenzati dalle mode stagionali. Una tonalità considerata perfetta qualche anno fa può diventare improvvisamente datata, salvo poi ricomparire in futuro, elevandosi a nuova frontiera del design. Esiste, tuttavia, un non-colore la cui storia e il cui impatto non lasciano indifferenti: il trasparente. Questo concetto è strettamente associato all’ eleganza, sebbene le sue qualità vadano ben oltre la semplice idea di classe. La finitura trasparente è tornata in auge. Questo ritorno è stato sancito dalla sua presenza in moltissimi salotti importanti di architetti e designer, dove il vetro diventa protagonista silenzioso dello spazio. 🔗 Leggi su Dilei.it
