Il ritorno del vetro nell’interior design tra luce trasparenze ed eleganza contemporanea

Da dilei.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno del vetro nell’interior design valorizza la trasparenza e la luminosità degli ambienti, offrendo un tocco di eleganza contemporanea. Questa scelta, sempre più apprezzata, permette di creare spazi aperti e luminosi, senza rinunciare a funzionalità e stile. In un contesto in cui colori e finiture si evolvono con le tendenze stagionali, il vetro si conferma come elemento versatile e senza tempo, capace di adattarsi a diverse interpretazioni estetiche.

Nel mondo dell’interior design, colori e finiture sono costantemente influenzati dalle mode stagionali. Una tonalità considerata perfetta qualche anno fa può diventare improvvisamente datata, salvo poi ricomparire in futuro, elevandosi a nuova frontiera del design. Esiste, tuttavia, un non-colore la cui storia e il cui impatto non lasciano indifferenti: il trasparente. Questo concetto è strettamente associato all’ eleganza, sebbene le sue qualità vadano ben oltre la semplice idea di classe. La finitura trasparente è tornata in auge. Questo ritorno è stato sancito dalla sua presenza in moltissimi salotti importanti di architetti e designer, dove il vetro diventa protagonista silenzioso dello spazio. 🔗 Leggi su Dilei.it

il ritorno del vetro nell8217interior design tra luce trasparenze ed eleganza contemporanea

© Dilei.it - Il ritorno del vetro nell’interior design tra luce, trasparenze ed eleganza contemporanea

Leggi anche: La rivoluzione dei materiali bio nell’interior design

Leggi anche: Architettura, stile ed interior design da ammirare nei cortili milanesi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.