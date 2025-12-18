Hockey ghiaccio | Bolzano e Val Pusteria vanno a segno nell’ICE League

Mercoledì 17 dicembre, l’ICE Hockey League vede protagoniste le squadre italiane, Bolzano e Val Pusteria, che tornano in campo dopo una pausa dedicata alle nazionali e all’European Cup of Nations. Un ritorno che promette emozioni e sorprese, consolidando la presenza italiana in una competizione sempre più avvincente e di livello internazionale.

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano e Val Pusteria vanno a segno nell’ICE League Mercoledì 17 dicembre sorride alle squadre italiane nell’ICE Hockey League, al ritorno in campo dopo la parentesi di una decina di giorni dedicata alle nazionali, impegnate nell’ European Cup of Nations. Sia Bolzano sia Val Pusteria hanno infatti vinto. I Foxes, allenati dall’head coach Doug Shedden, iniziano al meglio la loro nuova strada tecnica con un importante 7-4 ai danni degli Steinbach Black Wings Linz. Partita pirotecnica alla Sparkasse Arena. Primo tempo con ben 5 reti: al 2-0 interno firmato da Frank e McClure, rispondono gli ospiti con St-Amant, Kristler e Lebler. Si va al riposo sul 2-3, ma nei successivi 40 minuti Bolzano cambia passo: Pollock pareggia alla mezz’ora dando il via a un parziale, firmato da Gazley, Schneider, ancora McClure e Digiacinto, quest’ultimi nel terzo segmento di gara, che stende gli austriaci capaci di reagire, solo per sistemare un po’ il risultato con Barron. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Hockey ghiaccio: Val Pusteria e Bolzano vanno a segno in trasferta nell’ICE League Leggi anche: Hockey ghiaccio: nell’ICE League Val Pusteria ancora a segno in trasferta, Bolzano cade in casa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vittorie per Bolzano e Val Pusteria nella 29ª giornata di ICEHL 2025/26; Esonerato l'allenatore del Bolzano Hockey; Hockey, Bolzano apre il dopo Kleinendorst contro Linz. Da coach Shedden ci si aspettano dei Foxes votati all'attacco; Scontro al vertice nella 29ª giornata di ICEHL 2025/26. Il Val Pusteria sfida l'Innsbruck, Bolzano ospita il Linz. Hockey ghiaccio: serata nera per Bolzano e Val Pusteria nell’ICE League - 2026 non sorride alle squadre italiane coinvolte nel torneo. oasport.it Hockey ghiaccio: Bolzano, arriva un nuovo allenatore. Ecco Doug Shedden - Il Bolzano Hockey cambia gestione tecnica per il prosieguo della stagione 2025- oasport.it

Hockey Ice League, Valpusteria e Bolzano battute in trasferta - A Vienna il Bolzano cade per la seconda volta in 48 ore. rainews.it

Highlights HC Bolzano vs ERC Ingolstadt

SV Kaltern rothoblaas. . Intervista a Lorenzo Marinelli, portiere del HC Falcons Brixen - Bressanone , dopo la partita di sabato 13 dicembre contro Caldaro. Risultato 0:4 per Bressanone. Italia.Hockey FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio AIHG - Asso - facebook.com facebook

Hockey ghiaccio, l’Italia piega l’Ungheria nel match d’esordio del Tamas Sarkozy Memorial - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.