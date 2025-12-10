Viterbo eccellenza nella neurologia | l' ospedale Santa Rosa tra i migliori d' Italia

Viterbotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale Santa Rosa di Viterbo si distingue come uno dei migliori in Italia nel settore della neurologia. Grazie a importanti miglioramenti rispetto all'anno precedente, la struttura conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama sanitario nazionale, offrendo servizi di alta qualità e competenze specialistiche all'avanguardia.

L'ospedale di Viterbo tra i migliori d'Italia nella neurologia. Il Santa Rosa, in generale, ha registrato un miglioramento significativo rispetto allo scorso anno. Il quadro arriva dal Piano nazionale esiti 2025 presentato dall'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.I. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

L'ospedale di Viterbo eccellenza nella medicina di genere

viterbo eccellenza neurologia ospedaleOspedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le cure. C'è anche la Campania - Sono 15 le strutture ospedaliere in Italia che, valutate su almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello 'alto' o ... Da msn.com