Attivata la chirurgia della mano Rafforzata l’offerta dell’ospedale
L’ospedale di Volterra ha attivato un nuovo servizio di chirurgia della mano, ampliando così le proprie competenze specialistiche. Questa iniziativa, realizzata con il supporto del professionista Pietro Battistini, mira a migliorare le prestazioni sanitarie offerte alla comunità locale, garantendo interventi di alta qualità e una maggiore disponibilità di cure dedicate alle patologie della mano.
Volterra, 21 gennaio 2026 – L’ospedale di Volterra rafforza la propria offerta sanitaria con il potenziamento dell’attività di chirurgia della mano, sviluppata grazie al contributo professionale di Pietro Battistini. A partire da dicembre, questa nuova attività chirurgica è stata strutturata con almeno tre sedute operatorie al mese e “rappresenta quindi un passo significativo nella crescita dei servizi specialistici erogati dalla struttura”, specifica l’Asl. Battistini, specializzato in ortopedia e traumatologia, svolge il ruolo di dirigente medico nell’unità operativa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Lotti di Pontedera e fin dai tempi della specializzazione ha approfondito gli aspetti legati alla chirurgia della mano e dell’arto superiore, con corsi avanzati e pubblicazioni sull’argomento nelle principali riviste scientifiche del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Chirurgia della mano all’ospedale di Volterra: servizio potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadiniL’ospedale di Volterra ha migliorato il servizio di chirurgia della mano, garantendo risposte più efficaci alle esigenze della comunità.
