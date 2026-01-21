L’ospedale di Volterra ha attivato un nuovo servizio di chirurgia della mano, ampliando così le proprie competenze specialistiche. Questa iniziativa, realizzata con il supporto del professionista Pietro Battistini, mira a migliorare le prestazioni sanitarie offerte alla comunità locale, garantendo interventi di alta qualità e una maggiore disponibilità di cure dedicate alle patologie della mano.

Volterra, 21 gennaio 2026 – L’ospedale di Volterra rafforza la propria offerta sanitaria con il potenziamento dell’attività di chirurgia della mano, sviluppata grazie al contributo professionale di Pietro Battistini. A partire da dicembre, questa nuova attività chirurgica è stata strutturata con almeno tre sedute operatorie al mese e “rappresenta quindi un passo significativo nella crescita dei servizi specialistici erogati dalla struttura”, specifica l’Asl. Battistini, specializzato in ortopedia e traumatologia, svolge il ruolo di dirigente medico nell’unità operativa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Lotti di Pontedera e fin dai tempi della specializzazione ha approfondito gli aspetti legati alla chirurgia della mano e dell’arto superiore, con corsi avanzati e pubblicazioni sull’argomento nelle principali riviste scientifiche del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attivata la chirurgia della mano. “Rafforzata l’offerta dell’ospedale”

Chirurgia della mano all’ospedale di Volterra: servizio potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadiniL’ospedale di Volterra ha migliorato il servizio di chirurgia della mano, garantendo risposte più efficaci alle esigenze della comunità.

Leggi anche: Colleferro. La Chirurgia dell’Ospedale “Parodi Delfino” fiore all’occhiello della Sanità del Lazio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

FornacaDocTalk - La chirugia della mano con il dottor Giorgio Pivato

Argomenti discussi: San Salvatore, attivato il secondo robot: Asl 1 riorganizza la rete operatoria; La realtà virtuale entra in sala operatoria all'ospedale di Terni; Terapia immersiva e realtà virtuale. Sperimentazione in sala operatoria; Ascoli, attivato il corso di laurea in Medicina della Link University: opportunità per i giovani e rilancio del territorio.

Tumore al seno: la rivoluzione della chirurgia minivasiva della mammella, l’ultimo passo di una lunga evoluzione nella cura oncologica interventistica. In cosa consiste e a ...La chirurgia mini-invasiva del seno rappresenta l’ultima tappa della progressiva riduzione dell’invasività negli interventi oncologici mammari. Garantisce elevata efficacia terapeutica con minore trau ... vanityfair.it

Attivata nuova Unità Chirurgia endoscopica addominale a MarsalaLa direzione strategica aziendale dell'Asp di Trapani ha attivato la nuova Unità operativa semplice dipartimentale di Chirurgia endoscopica toraco-addominale, nel presidio ospedaliero Paolo ... ansa.it

Entra nel gruppo WhatsApp del primo anno di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria, per conoscere le persone con cui studierai e per rivolgerti anche alle rappresentanze studentesche presenti nei diversi gruppi. Progetto attivato grazie all'i - facebook.com facebook