Sotto l' albero di Natale con il proprio cane per la campagna contro l' abbandono
Quest’anno, sotto l’albero di Natale, un momento speciale di affetto e solidarietà. Il Comune di Parma, con l’Assessorato al Benessere Animale, rinnova il suo impegno contro l’abbandono, invitando tutti a condividere l’amore per i propri amici a quattro zampe. Un’occasione per celebrare il legame tra persone e animali, promuovendo responsabilità e cura durante le festività natalizie.
Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento natalizio promosso dal Comune di Parma – Assessorato al Benessere Animale, dedicato alle persone che condividono la propria vita con un animale e se ne prendono cura quotidianamente.L’iniziativa è in programma venerdì 19 dicembre 2025, dalle 16. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Livorno, campagna contro l'abbandono di deiezioni canine in strada: "Rispettiamo il decoro urbano"
Leggi anche: Diane Keaton ha lasciato ai suoi figli un regalo sotto l’albero, per un Natale in cui non ci sarebbe stata più
Libri per bambini e non solo, 15 idee regalo da mettere sotto l'albero; Natale 2025 in biblioteca: letture, incontri, mostre e laboratori per bambini; I migliori dieci libri da mettere sotto l'albero per un oscuro Natale fantasy; Dieci moto che vorremmo trovare sotto l’albero di Natale.
Sotto l'albero di Natale con il proprio cane per la campagna contro l'abbandono - L’iniziativa è in programma venerdì 19 dicembre 2025, dalle 16:00 alle 19:30, in piazza Garibaldi sotto l’albero di Natale. parmatoday.it
La tecnologia da regalare: 20 consigli dalla redazione Login da impacchettare sotto l'albero - Dai powerbank agli occhiali smart, passando per le immancabili console da gioco. corriere.it
30 milioni di doni indesiderati sotto l’albero: sempre più spesso la soluzione è rivenderli online - La nuova indagine di Ipsos Doxa per eBay rivela come la rivendita dei regali sia un trend consolidato e sempre più digitale ... msn.com
Me contro Te - SOTTO L'ALBERO Canzone di Natale Coreografia
Regalo a sorpresa sotto l'albero di Natale della Aurora Pro Patria 1919 - Official. L'ospite speciale della festa del settore giovanile biancoblù è stato Luca Bassi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.