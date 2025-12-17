Sotto l' albero di Natale con il proprio cane per la campagna contro l' abbandono

Quest’anno, sotto l’albero di Natale, un momento speciale di affetto e solidarietà. Il Comune di Parma, con l’Assessorato al Benessere Animale, rinnova il suo impegno contro l’abbandono, invitando tutti a condividere l’amore per i propri amici a quattro zampe. Un’occasione per celebrare il legame tra persone e animali, promuovendo responsabilità e cura durante le festività natalizie.

La tecnologia da regalare: 20 consigli dalla redazione Login da impacchettare sotto l'albero - Dai powerbank agli occhiali smart, passando per le immancabili console da gioco. corriere.it

30 milioni di doni indesiderati sotto l’albero: sempre più spesso la soluzione è rivenderli online - La nuova indagine di Ipsos Doxa per eBay rivela come la rivendita dei regali sia un trend consolidato e sempre più digitale ... msn.com

Me contro Te - SOTTO L'ALBERO Canzone di Natale Coreografia

Regalo a sorpresa sotto l'albero di Natale della Aurora Pro Patria 1919 - Official. L'ospite speciale della festa del settore giovanile biancoblù è stato Luca Bassi - facebook.com facebook

