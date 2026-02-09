Oroscopo di oggi 9 febbraio 2026 | le stelle parlano a te la scelta

Oggi le stelle invitano a mantenere calma e attenzione. È una giornata in cui bisogna ascoltare i segnali sottili e fare attenzione alle piccole sfide che si presentano. Meglio prendersela con calma e non forzare le situazioni, anche se qualcosa potrebbe sembrare più complicato del solito.

Ariete. Giornata dinamica, ma non priva di attriti. Hai energia da vendere, tuttavia conviene dosarla bene per evitare scontri inutili, soprattutto sul lavoro. In amore serve più ascolto. Toro. Il cielo ti chiede concretezza. È il momento giusto per sistemare questioni pratiche o economiche rimaste in sospeso. Nei rapporti affettivi cerca stabilità, non test di resistenza. Gemelli. Mente brillante e comunicazione efficace.

