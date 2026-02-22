Oroscopo Marzo 2026 Capricorno | risultati solidi senza sacrificare te stesso

22 feb 2026

Il Capricorno ottiene risultati solidi a marzo 2026 grazie a un impegno costante. La causa risiede nella sua determinazione e nella capacità di mantenere la concentrazione sui propri obiettivi. Nel corso del mese, il 3 marzo si registra un miglioramento significativo, mentre il 16 marzo si consiglia di eliminare un impegno non essenziale. Questa strategia aiuta a ridurre lo stress e a concentrarsi sulle priorità più importanti.
In sintesi: Giorno migliore: 3 marzo Giorno delicato: 16 marzo Consiglio pratico: Il 16 marzo cancella un impegno non fondamentale dalla tua agenda senza sentirti in colpa. Marzo 2026 parla la tua lingua: obiettivi chiari, responsabilità reali, risultati che si vedono. La differenza, questo mese, la fa una cosa che spesso sottovaluti: la sostenibilità. Il 3 marzo ti aiuta a mettere ordine nelle priorità. Intorno al 16 marzo, invece, potresti sentire pressione o stanchezza: non ignorarla. Gestire l’energia è parte della strategia. A cura di Artemide Aggiornato il 22 febbraio 2026 Per una visione completa del mese segno per segno, puoi leggere anche l’ oroscopo di marzo 2026 per tutti i segni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

