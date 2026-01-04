All’azienda di Badia al Pino 70 licenziati con una videochiamata | scatta l’interrogazione parlamentare

Un'azienda di Badia al Pino ha licenziato 70 dipendenti tramite una videochiamata, suscitando forti critiche. Emiliano Fossi, deputato Pd, ha annunciato un’interrogazione parlamentare per chiarire la vicenda e tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti. La decisione ha sollevato preoccupazioni sulla gestione delle crisi aziendali e il rispetto della dignità lavorativa.

