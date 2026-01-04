All’azienda di Badia al Pino 70 licenziati con una videochiamata | scatta l’interrogazione parlamentare
Un'azienda di Badia al Pino ha licenziato 70 dipendenti tramite una videochiamata, suscitando forti critiche. Emiliano Fossi, deputato Pd, ha annunciato un’interrogazione parlamentare per chiarire la vicenda e tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti. La decisione ha sollevato preoccupazioni sulla gestione delle crisi aziendali e il rispetto della dignità lavorativa.
CIVITELLA VAL DI CHIANA – “ Licenziare 70 lavoratrici e lavoratori con una videochiamata improvvisat a è un atto di arroganza inaccettabile e una violazione grave della dignità del lavoro”: è quanto dichiara Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario dem della Toscana, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare sulla chiusura dello stabilimento Amom di Badia al Pino, in provincia di Arezzo. “Qui non siamo di fronte solo a una crisi industriale, ma a un comportamento irresponsabile che cancella ogni rispetto per le persone, per le relazioni sindacali e per un territorio già messo alla prova. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Amom S.p.A. di Badia al Pino, avviata la procedura di licenziamento collettivo: a rischio 70 famiglie. Il Comune di Civitella in Val di Chiana: “Non resteremo a guardare”
Leggi anche: Amom di Badia al Pino: a vuoto l’incontro in Regione
