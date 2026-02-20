Il ponte ciclopedonale sul fiume Adda crolla per la terza volta | il caso arriva in Regione

Il ponte ciclopedonale sull’Adda di Maccastorna è crollato per la terza volta, questa volta causando danni significativi alla struttura. La causa sembra legata alle condizioni di usura e alla manutenzione insufficiente, che hanno compromesso la stabilità del ponte. La Regione ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità e prevenire futuri incidenti. La passerella, frequentata da ciclisti e pedoni, era un collegamento importante tra le comunità locali. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti.