Il ponte ciclopedonale sul fiume Adda crolla per la terza volta | il caso arriva in Regione
Il ponte ciclopedonale sull’Adda di Maccastorna è crollato per la terza volta, questa volta causando danni significativi alla struttura. La causa sembra legata alle condizioni di usura e alla manutenzione insufficiente, che hanno compromesso la stabilità del ponte. La Regione ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità e prevenire futuri incidenti. La passerella, frequentata da ciclisti e pedoni, era un collegamento importante tra le comunità locali. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti.
Si è verificato il terzo crollo della passerella ciclopedonale sull'Adda di Maccastorna. Il caso approda in Regione e la procura indaga per crollo colposo: "Capire le cause del crollo e la responsabilità dell'accaduto".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Crolla un altro pezzo del ponte ciclopedonale sul fiume Adda, indaga la procura: “Era in fase di collaudo”
Leggi anche: Crolla anche il terzo troncone del ponte ciclopedonale sull’Adda. Scatta la corsa per rimuoverlo dal fiume, fra inchiesta e nuove polemicheLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crotta d'Adda, crolla un altro pezzo del ponte ciclopedonale: la passerella cede anche sul versante Cremonese; Crotta d'Adda, problemi strutturali: crolla ponte ciclopedonale; Crollata in Adda la passerella ciclopedonale della ciclovia Vento sul ponte tra Crotta e Maccastorna. Indagini in corso. Sospesa la navigazione da Pizzighettone al Po; Lavori conclusi in via Pigafetta, riapre il ponte ciclopedonale sul Camuzzoni.
Finisce in Adda un’altra campata della passerella ciclopedonale sul ponte di Maccastorna VIDEOCrollata un’altra campata della passerella ciclopedonale sul ponte tra Maccastorna e Crotta. Com’era il timore di molti, dopo il cedimento della seconda campata sul lato lodigiano, avvenuto venerdì sc ... ilcittadino.it
Crolla un altro pezzo del ponte ciclopedonale sul fiume Adda, indaga la procura: Era in fase di collaudoDoppio crollo della passerella ciclopedonale di Maccastorna sul fiume Adda. Cedimento avvenuto in condizioni statiche, non c’è stato alcun carico né movimento, il racconto a Fanpage.it dei vigili ... fanpage.it
È crollato nelle ultime ore un nuovo troncone della passerella ciclopedonale in costruzione sul ponte che attraversa l'Adda, collegando i territori di Crotta d'Adda (Cremona) e Maccastorna (Lodi). - facebook.com facebook
Crolla la passerella ciclopedonale del ponte sull’Adda di Maccastorna VIDEO x.com