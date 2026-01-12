Ecstasy Blue Punisher e cocaina | dal weekend di spaccio di droga al carcere arrestato 26enne

Un giovane di 26 anni di Pesaro è stato arrestato in seguito a un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di diverse sostanze, tra cui cocaina, hashish, marijuana e le pericolose pasticche “Ecstasy Blue Punisher”. L’indagine, iniziata nel fine settimana, ha evidenziato un’attività di spaccio che si è conclusa con la detenzione del giovane in carcere.

Pesaro, 12 gennaio 2025 – Cocaina, hashish, marijuana e soprattutto le temute “ Blue Punisher ”, considerate tra le pasticche di ecstasy più pericolose in circolazione. È il bilancio dell’operazione antidroga scattata nel weekend a Pesaro, dove la Squadra Mobile della Questura di Pesaro e Urbino ha arrestato in flagranza un cittadino gambiano di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, residente in città e regolarmente soggiornante, era da giorni sotto osservazione. Il blitz è partito sabato mattina, 10 gennaio, in pieno fine settimana: fermato mentre usciva di casa, è stato trovato con circa 15 grammi di cocaina nascosti nei pantaloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

