Rotaract Valle Telesina Onde di Solidarietà | una serata benefica per il territorio

Venerdì 27 febbraio il Rotaract Club Valle Telesina organizza una serata di solidarietà chiamata “Onde di Solidarietà”. L’evento si terrà nel territorio ed è pensato come un momento di incontro, musica e condivisione. La serata vuole raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità sulla solidarietà, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di partecipazione e calore.

Il Club e il suo direttivo sono attualmente impegnati nella costruzione di una programmazione strutturata di eventi, attività e iniziative che nei prossimi mesi coinvolgeranno la comunità locale, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto associativo, favorire la partecipazione giovanile e sostenere progetti di valore sociale. Onde di Solidarietà segna l’avvio concreto di questo percorso. La serata si terrà venerdì 27 febbraio, con inizio alle ore 20:30, presso il Ristorante Pizzeria Eden, in Corso Cusani 141, Solopaca (BN). L’iniziativa ha una chiara finalità benefica: il service della serata sarà devoluto alla Rotary Foundation, impegnata a livello globale nel sostegno di progetti umanitari, educativi e di sviluppo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Rotaract Valle Telesina, “Onde di Solidarietà”: una serata benefica per il territorio Approfondimenti su Rotaract Valle Telesina Onde di Solidarietà: il Rotaract Club Valle Telesina si presenta al territorio Il Rotaract Club Valle Telesina ha organizzato una serata benefica chiamata Onde di Solidarietà. Dramma in Valle Telesina, 25enne trovato senza vita nel piazzale di una azienda In Valle Telesina, questa mattina è stato rinvenuto senza vita un giovane di 25 anni di origini indiane, trovato nel piazzale di un’azienda a San Salvatore Telesino. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rotaract Valle Telesina Una serata benefica che inaugura un percorso di impegno, collaborazione e partecipazionepoliticamentecorretto.com - Una serata benefica che inaugura un percorso di impegno, collaborazione e partecipazione ... politicamentecorretto.com Onde di solidarietà: il Rotaract Club Valle Telesina si presenta al territorioVenerdì serata benefica a Solopaca per un momento di incontro e condivisione ... msn.com Si sono svolte il 28 gennaio presso l’I.I.S. di Valle di Sabbia “G. Perlasca” e il 29 gennaio presso il CFP ENAC Lombardia – CFP Canossa, le giornate formative del progetto “Seminare il Futuro” in collaborazione con Rotary Club Valle Sabbia Centenario e Rot - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.