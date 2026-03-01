Omicidio di Montecalvoli Indagini a tutto campo su movente e contesto

Le autorità stanno conducendo indagini approfondite sull’omicidio avvenuto a Montecalvoli. Si stanno esaminando tutti gli aspetti relativi al movente e alle circostanze che hanno portato all’alterco iniziale. Finora, sono stati raccolti numerosi elementi per chiarire cosa possa aver scatenato la lite e come si sia arrivati al tragico risultato. Le indagini continuano per fare luce su tutta la vicenda.

S'indaga a tutto campo – da quanto si apprende – sul movente. Sulla miccia che avrebbe accesso il primo alterco. Un punto cruciale. Gli inquirenti starebbero mettendo a fuoco tutto quel prima che ha portato all' omicidio di Kevin Muharremi, 25 anni, di Fucecchio, operaio in un autolavaggio. Un'analisi approfondita che passa necessariamente anche dal vagliare i livelli di conoscenza fra vittima e killer, cercando di definire l'esistenza e le eventuali ragioni di ruggini pregresse fra i due che si sarebbero concretizzate nel primo litigio scoppiato nel locale di Montopoli, e sarebbero proseguite nel parcheggio quando con una manovra in retromarcia, il presunto omicida avrebbe urtato intenzionalmente la vittima: ulteriore sviluppo di una faida finita in tragedia, successivamente, con la morte di Muharremi in via della Repubblica.