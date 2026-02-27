Firenze omicidio in zona trafficata | indagini a tutto campo

A Firenze, un uomo è stato trovato morto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, una zona molto frequentata della città. Le forze dell'ordine hanno aperto un’indagine a tutto campo per ricostruire le circostanze della vicenda e identificare eventuali responsabili. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che stanno raccogliendo elementi utili alle indagini.

Firenze sotto shock: omicidio in via Reginaldo Giuliani, indagini in corso Un uomo è stato trovato morto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, a Firenze. Le prime ipotesi degli investigatori puntano a un omicidio, dato che sul corpo sono state riscontrate ferite da arma da taglio. L’allarme è scattato nelle scorse ore e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, insieme al reparto scientifico per l’analisi della scena. L’abitazione si trova in un tratto di strada compreso tra un distributore di benzina e un centro commerciale, zona ben frequentata che potrebbe facilitare la raccolta di testimonianze. La scoperta del cadavere ha immediatamente acceso i riflettori su un possibile caso di omicidio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Aggressione al Sindaco Siano. Indagini a tutto campoL’agguato subito dal sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, nella sera di Santo Stefano, ha scosso profondamente la comunità di questo...

Agricoltore ucciso nelle campagne del Foggiano: indagini a tutto campoÈ stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri Gaetano Cicerale, 49 anni, agricoltore incensurato di San Severo, nelle campagne dell’Alto...

Firenze, coniugi uccisi in casa: si indaga sul movente - Ore 14 del 01/12/2025

Temi più discussi: Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio; Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a Scandicci; Orrore a Scandicci, donna decapitata trovata nell'ex area del Cnr; Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo: risulta gravemente indiziato.

Firenze, uomo trovato morto in casa: ipotesi omicidioQuesta mattina a Firenze un uomo è stato trovato morto in un'abitazione in via Reginaldo Giuliani, nella zona nord della città. Da quanto si apprende, il ... lapresse.it

Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Un uomo è stato trovato morto in un'abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, zona periferica della città. Tra le ipotesi è che si tratti di un omicidio. Da quanto eme ... gazzettadiparma.it

Firenze, uomo trovato morto in via Reginaldo Giuliani: ipotesi omicidio x.com

A Firenze un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione in periferia. Gli inquirenti indagano sull’ipotesi di omicidio. #ANSA - facebook.com facebook