Ombre sulla gestione della don Cavalletti Una disorganizzazione forse non casuale

La chiusura dell’Asp don Cavalletti ha suscitato molte domande sulla gestione interna dell’istituto. Le voci di una possibile disorganizzazione, che alcuni ritengono non sia casuale, sono state alimentate da recenti segnalazioni e da una serie di eventi che hanno portato alla decisione finale. La vicenda si svolge in un clima di incertezza, con molte persone coinvolte che attendono chiarimenti ufficiali.

"La chiusura dell'Asp don Cavalletti è un epilogo atteso, ma le ombre sulla gestione restano". Così il coordinatore di FdI Marco Pizzino che aggiunge: "Istituita nel 2008 dall'allora amministrazione comunale, fin dai primi anni si è rivelata incapace di auto-sostenersi, accumulando inefficienze e perdite economiche. In Emilia-Romagna, su oltre 400 strutture per anziani, solo poco più di trenta sono gestite tramite Asp: un dato che conferma l'inadeguatezza del modello. Quando la successiva amministrazione di Carpineti tentò di trasformare l'Asp in una forma più sostenibile, scoppiò un conflitto con proteste, scioperi, lenzuolate con bandiere alle finestre.