Dimensionamento scolastico Tassinari Forza Italia | Il commissariamento impone una riflessione seria sulla gestione della Regione

Il commissariamento della Regione Emilia-Romagna, deciso dal Governo a causa del mancato approvamento dei piani di dimensionamento scolastico, solleva importanti questioni sulla gestione regionale. Secondo Tassinari di Forza Italia, si tratta di un segnale che richiede una riflessione approfondita sulla capacità di pianificazione e organizzazione del sistema scolastico locale, per garantire un servizio efficace e sostenibile.

"La decisione del Governo di commissariare la Regione Emilia-Romagna per la mancata approvazione dei piani di dimensionamento scolastico è un segnale che non può essere ignorato". Lo afferma Rosaria Tassinari, deputata e capogruppo di Forza Italia in Commissione Cultura alla Camera, commentando.

