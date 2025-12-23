Ombre sulla Città del Natale – La Marea della Luce
Capitolo 6 Interludio – I Seguaci di Polifemo Due giorni dopo, durante i lavori di messa in sicurezza, trovarono una pietra nera incastonata nella soglia del padiglione. Nessuno ricordava di averla mai vista prima. Sulla superficie, un’incisione semplice: una spirale che finiva in un punto. Un occhio. Aperto. Serena lo toccò con un dito. Freddo. Immobile. Ma nel riflesso vide la città, il lago, e un cerchio di luce che si allargava piano, come una marea che non voleva fermarsi. «Non dovresti toccarla.» La voce non apparteneva a Ricci. Dal corridoio laterale del padiglione, una figura emerse lentamente. 🔗 Leggi su Lortica.it
