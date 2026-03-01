Omar Camporese | Ho visto Sinner sottotono e mi ha stupito ma vi dico perché non sono preoccupato

Omar Camporese ha commentato le recenti prestazioni di Jannik Sinner, affermando di averlo visto sottotono e di essere sorpreso da questa situazione. Durante un'intervista a Fanpage, l’ex tennista ha spiegato che non si preoccupa, sottolineando come l’atleta abbia già dimostrato di saper reagire e di essere abituato a momenti difficili. Le sue parole riflettono fiducia nella capacità di recupero del giovane sportivo.