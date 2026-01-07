Matteo Arnaldi | Il 2025 è stato complicato mi è mancato qualcosa Vi dico perché ho cambiato coach

Matteo Arnaldi, tennista italiano, riflette sul difficile percorso del 2025, evidenziando le sfide affrontate e i motivi del cambio di coach. In un’intervista a Fanpage.it, Arnaldi condivide il suo stato di recupero dall’infortunio, i cambiamenti nello staff e le aspirazioni per il futuro, tra cui il desiderio di tornare a competere in Coppa Davis e riprendere il suo posto nel circuito internazionale.

