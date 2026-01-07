Matteo Arnaldi | Il 2025 è stato complicato mi è mancato qualcosa Vi dico perché ho cambiato coach
Matteo Arnaldi, tennista italiano, riflette sul difficile percorso del 2025, evidenziando le sfide affrontate e i motivi del cambio di coach. In un’intervista a Fanpage.it, Arnaldi condivide il suo stato di recupero dall’infortunio, i cambiamenti nello staff e le aspirazioni per il futuro, tra cui il desiderio di tornare a competere in Coppa Davis e riprendere il suo posto nel circuito internazionale.
Matteo Arnaldi ai microfoni di Fanpage.it parla del recupero dall’infortunio, dei cambiamenti nello staff e degli obiettivi per il nuovo anno: "Mi manca la Coppa Davis, voglio riguadagnarmi il posto. Si gioca troppo? Ecco cosa non funziona". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Matteo Arnaldi volta pagina e si separa dopo cinque anni dal coach Alessandro Petrone
Leggi anche: Matteo Berrettini: “Mi sono complicato la partita, ho lottato. Quando giocavo con mio fratello in casa…”
Matteo Arnaldi: “Il 2025 è stato complicato, mi è mancato qualcosa. Vi dico perché ho cambiato coach” - it parla del recupero dall’infortunio, dei cambiamenti nello staff e degli obiettivi per il nuovo anno: "Mi ... fanpage.it
Perché Matteo Arnaldi si è ritirato a Brisbane: problema fisico da smaltire verso gli Australian Open - Il tennista ligure è stato costretto a rinunciare al torneo di Brisbane poche ore prima di ... oasport.it
Matteo Arnaldi e un 2025 con più ombre che luci - Gli infortuni patiti in Australia, la vittoria su Djokovic alla Caja Magica e la separazione a fine anno da coac ... ubitennis.com
Inizia con una vittoria in doppio la stagione di Musetti e Sonego I due Lorenzo si sono imposti 7-6, 6-4 contro Kecmanovic/Muller nell’ATP 250 di Hong Kong Matteo Arnaldi ha dato forfait per infortunio a Brisbane, dove era entrato in tabellone da lucky los x.com
Inizia con una vittoria in doppio la stagione di Musetti e Sonego I due Lorenzo si sono imposti 7-6, 6-4 contro Kecmanovic/Muller nell’ATP 250 di Hong Kong Matteo Arnaldi ha dato forfait per infortunio a Brisbane, dove era entrato in tabellone da lucky los - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.