Oltre la Cavalcata delle Valchirie La potenza di Wagner nel cinema La rassegna che omaggia il maestro

Una rassegna dedicata a Richard Wagner si propone di esplorare come la sua musica abbia ispirato il cinema, superando il semplice ascolto per influenzare le immagini e le narrazioni visive. La mostra raccoglie opere e approfondimenti che evidenziano l’impatto del compositore tedesco, il cui nome è associato a grandi capolavori e a un linguaggio musicale che ha attraversato diverse arti.

Parola d'ordine Richard Wagner, codice segreto grande cinema. Il maestro tedesco ha influenzato ogni forma d'arte e letteratura, ha sedotto intellettuali come Thomas Mann e Nietsche e oggi continua a sedurre con la sua idea di musica con il suo pensiero potente, spesso travasato e rivisto. In occasione del ciclo completo di Das Rheingold (L'oro del Reno) che va in scena al Piermarini da questa sera fino al 15 marzo con la direzione affidata a Simone Young e Alexander Soddy, la Cineteca Milano e il Teatro alla Scala rendono omaggio a Wagner. Il cinema Arlecchino, da mercoledì al 15 marzo, propone la rassegna "Apocalisse Wagner", un ciclo di sei film che hanno inserito le musiche del musicista.