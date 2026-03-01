oltre il tar la giunta resta inadeguata

Oltre il Tar, la Giunta continua a essere criticata per la gestione dell’affaire Grattacielo. Le polemiche si sono riaccese dopo il pronunciamento ufficiale e le decisioni prese in tribunale. Gli scontri tra le parti coinvolte proseguono senza sosta, mantenendo alta la tensione sul tema. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica, con molte voci che chiedono chiarimenti e risposte concrete.

Non si ferma lo strascico di polemiche legate all’affaire Grattacielo. Dopo il pronunciamento in fase cautelare del Tar – che nei fatti ha confermato la validità dell’ ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Alan Fabbri per sgomberare le torri – sono i capigruppo di opposizione a firmare una nota congiunta stigmatizzando l’atteggiamento del primo cittadino. "Il compiacimento con il quale l’amministrazione Fabbri ha accolto la sentenza del Tar sul ricorso presentato da alcuni proprietari appare davvero fuori luogo – si legge nella nota firmata da Fabio Anselmo, Anna Chiappini, Anna Zonari e Marzia Marchi –. Le criticità del Grattacielo, che hanno condotto alle ordinanze di sgombero, erano note da anni e la giunta Fabbri nulla ha fatto per contribuire a risolverle nonostante il Comune sia il secondo maggior proprietario". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

