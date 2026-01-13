il Tar respinge la sospensiva | per ora resta la chiusura della scuola di Ponte Chiasso
Il Tar Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva, confermando temporaneamente la chiusura della scuola di Ponte Chiasso. La decisione riguarda i provvedimenti adottati nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027. La situazione rimane quindi invariata, con la chiusura che continua a essere in vigore fino a eventuali future decisioni.
Il Tar Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva presentata contro i provvedimenti che prevedono la chiusura della scuola di Ponte Chiasso, inserita nel piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 20262027. La decisione è arrivata dopo la camera di consiglio e, almeno in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Centro tennis a Cusano Milanino, il Tar respinge sospensiva ma l’impianto resta chiuso
Leggi anche: Ponte Chiasso, protesta contro la chiusura della scuola: “Così si desertifica un quartiere”
San Carlo, Tar respinge ricorso Comune.
il Tar respinge la sospensiva: per ora resta la chiusura della scuola di Ponte Chiasso - Il Tar Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva presentata contro i provvedimenti che prevedono la chiusura della scuola di Ponte Chiasso, inserita nel piano di riorganizzazione della rete sco ... quicomo.it
Oss al posto degli infermieri nelle Rsa, Tar respinge sospensiva. Fials: “Ma la battaglia prosegue” - La Fials smentisce le notizie in base al quale il Tar avrebbe respinto il ricorso, chiarendo che il Tar si è pronunciato solo riguardo alla richiesta di sospensiva della delibera, rigettandola. quotidianosanita.it
San Siro, assist ai club: il Tar respinge la richiesta di sospensiva urgente - E' il giorno successivo a quello in cui scatterebbe il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello del Meazza: se lo stadio ... gazzetta.it
Il TAR respinge la richiesta di sospensiva urgente: la causa sulla costruzione dei 24 alloggi sociali di Via Israele sarà discussa il 21 gennaio in sede collegiale #InCitta - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.