il Tar respinge la sospensiva | per ora resta la chiusura della scuola di Ponte Chiasso

Il Tar Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva, confermando temporaneamente la chiusura della scuola di Ponte Chiasso. La decisione riguarda i provvedimenti adottati nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027. La situazione rimane quindi invariata, con la chiusura che continua a essere in vigore fino a eventuali future decisioni.

Il Tar Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva presentata contro i provvedimenti che prevedono la chiusura della scuola di Ponte Chiasso, inserita nel piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 20262027. La decisione è arrivata dopo la camera di consiglio e, almeno in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

