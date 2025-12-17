Offerta inadeguata e con poche garanzie – Warner resta con Netflix e dice di no a Paramount

Warner Bros. Discovery ha rifiutato l'offerta di acquisizione ostile da 108 miliardi di dollari presentata da Paramount e Skydance, invitando gli azionisti a respingerla. L'azienda ha evidenziato un'offerta considerata inadeguata e con poche garanzie, mantenendo la propria posizione strategica nel settore dei media e dell'intrattenimento.

Warner Bros. Discovery ha ufficialmente detto no all' offerta di acquisizione ostile da 108 miliardi di dollari presentata da Paramount Skydance, invitando i propri azionisti a respingerla. In una comunicazione formale, il consiglio di amministrazione ha ribadito all'unanimità il proprio sostegno all'accordo già siglato con Netflix, giudicato superiore per valore, struttura e affidabilità. La decisione arriva dopo settimane di confronto serrato tra i principali gruppi media e segna un passaggio cruciale in una delle operazioni più costose e complesse della storia recente dell'intrattenimento. Al centro della valutazione di WBD ci sono i rischi finanziari e regolatori legati alla proposta Paramount.

