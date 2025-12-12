Ermanno Scervino Eleganza e grinta in campo da 25 anni

Celebrando 25 anni di storia, Ermanno Scervino si distingue come simbolo di eleganza e raffinatezza nel panorama della moda italiana. Nata dalla collaborazione tra Ermanno e Toni Scervino, la maison fiorentina ha saputo unire creatività e artigianalità, consolidando un’identità distintiva che incarna il meglio del Made in Italy nel mondo.

Compie 25 anni Ermanno Scervino, maison fiorentina nata dall’incontro tra il creativo Ermanno e l’imprenditore Toni Scervino, che ha trasformato l’eleganza sofisticata e l’eccellenza artigianale in un sinonimo di Made in Italy riconoscibilissimo. Lo stile? Un’audace unione tra sartorialità e innovazione, che ha portato al concetto di ’ sport couture ’, che fonde il lusso sartoriale con elementi quotidiani. Fin dall’inizio, il marchio ha fatto di quei contrasti la sua bandiera: reggiseni sotto giacche tecniche, piumini su abiti da sera, pizzi preziosi e denim con la stessa grazia con cui Firenze fonde la sua storia artistica con la modernità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ermanno Scervino. Eleganza e grinta in campo da 25 anni

