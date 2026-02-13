Ermanno Scervino presenta la sua nuova collezione, un viaggio tra geometrie e trasparenze chic, svelando come la tradizione sartoriale toscana si unisca all’innovazione.

Quando la tradizione sartoriale toscana e l’abilità artigiana incontrano la creatività, l’innovazione e la femminilità, nasce qualcosa di unico e speciale: un abito Ermanno Scervino, connubio di passione, dedizione e stile inconfondibile. Ogni creazione del brand infatti, emblema dell’eccellenza made in Italy fin dal suo debutto, nel 2000, è la sintesi perfetta di haute couture e prêt-à-porter, portavoce di un lusso contemporaneo e senza tempo, radicato nella realtà ma capace di fare sognare le donne di tutto il mondo. Quelle a cui il brand si è ispirato per realizzare la sua collezione primavera-estate 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ermanno Scervino. Viaggio tra geometrie e trasparenze chic

Celebrando 25 anni di storia, Ermanno Scervino si distingue come simbolo di eleganza e raffinatezza nel panorama della moda italiana.

La gonna a tubino torna protagonista sulle passerelle e nelle strade di tutta Italia.

Contenuti correlati

ERMANNO SCERVINO Spring/Summer 2026 Ready-To-Wear | Milan | Original Music by Jennifer Rouse

Argomenti discussi: Ermanno Scervino. Viaggio tra geometrie e trasparenze chic.

MFW, il Mediterraneo di Scervino incanta tra luci e trasparenzeLa nuova collezione di Ermanno Scervino si apre come un racconto di donne diverse, ma unite da un filo invisibile di grazia e libertà. Figure che abitano la luce e attraversano le trasparenze: turiste ... affaritaliani.it

Ermanno Scervino. Eleganza e grinta in campo da 25 anniCompie 25 anni Ermanno Scervino, maison fiorentina nata dall’incontro tra il creativo Ermanno e l’imprenditore Toni Scervino, che ha trasformato l’eleganza sofisticata e l’eccellenza artigianale in un ... quotidiano.net

Ermanno Scervino introduces the SS26 ADV campaign a refined visual narrative redefining contemporary femininity through mood, material, and presence. Read more https://f.mtr.cool/tydgynvicm #nysg #ss26 #fashion - facebook.com facebook