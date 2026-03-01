Oltre 700 italiani bloccati in Iran | Restate in casa evitate le piazze

Oltre 700 italiani si trovano attualmente in Iran e sono stati invitati a rimanere in casa e a evitare le piazze. Ieri si sono verificati incendi nei sobborghi industriali di Teheran, dove il fumo si sta lentamente diradando. La situazione riguarda cittadini italiani presenti nel paese, mentre le autorità consigliano di mantenere comportamenti cauti.

Mentre il fumo degli incendi divampati ieri nei sobborghi industriali di Teheran inizia a diradarsi sotto un cielo plumbeo, il bilancio dell'operazione "Epic Fury" – l'offensiva coordinata tra Stati Uniti e Israele contro i gangli vitali della Repubblica Islamica – apre una voragine diplomatica e di sicurezza per l'Italia. Il fronte della crisi si è sdoppiato con una rapidità brutale: da una parte il destino dei circa 700 connazionali rimasti intrappolati nel Paese, dall'altra l'innalzamento della soglia di vigilanza nella base Nas di Sigonella, diventata il baricentro logistico della sorveglianza occidentale nel Mediterraneo.