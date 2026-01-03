Venezuela | ambasciatore a Caracas ' nostra priorità italiani restate in casa'

L'ambasciatore italiano a Caracas ha sottolineato che la priorità è la sicurezza dei cittadini italiani in Venezuela. Attualmente, non ci sono segnalazioni di bombardamenti o attacchi diretti, sebbene alcune installazioni vicine all'ambasciata siano state colpite. Si raccomanda agli italiani presenti nel paese di restare in casa e di mantenere la prudenza fino a nuove indicazioni.

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - "In questo momento non si sentono bombardamenti, attacchi. Sappiamo che sono state colpite varie installazioni anche abbastanza vicine all'ambasciata. In altre località, sia portuali che installazioni aeronautiche, la situazione resta molto incerta. Io sono in contatto continuo con l'Onorevole Ministro Tajani. La nostra prioritaria preoccupazione è ovviamente l'incolumità dei nostri connazionali, a cui raccomandiamo di restare in casa". Lo ha detto a Rai News24 l'ambasciatore a Caracas Giovanni Umberto De Vito, aggiungendo che "siamo in contatto e siamo mobilitati attraverso i due consolati, quello di Caracas e quello di Maracaibo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: ambasciatore a Caracas, 'nostra priorità italiani, restate in casa' Leggi anche: L'ambasciatore a Caracas agli italiani: "Restate a casa". Tajani, "Lavoriamo per la tutela dei concittadini in Venezuela, anche dei detenuti come Trentini" Leggi anche: “Sono qui per riportare a casa Alberto Trentini”: la missione a Caracas dell’ambasciatore Onu Alberto López Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Venezuela-Usa, tensione sempre più alta. Esperti Onu: Blocco delle navi è aggressione armata; Alberto Trentini, l’ambasciatore López consegna a Maduro una lettera della mamma. L'ambasciatore a Caracas agli italiani: "Restate a casa". Tajani, "Lavoriamo per la tutela dei concittadini in Venezuela, anche dei detenuti come Trentini" - Il vicepremier fa sapere che la Meloni segue l'evolvere della situazione. gazzettadelsud.it

Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani, ma a Caracas l’ambasciata è operativa” - Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto in un carcere di Caracas. ilsecoloxix.it

Venezuela, l'ambasciatore De Vito: "La nostra preoccupazione è l'incolumità dei connazionali" - "Raccomandiamo vivamente di rimanere nelle rispettive abitazioni, di non uscire per strada e di evitare qualsiasi spostamento", ha sottolineato il diplomatico intervenendo a Rainews24 ... rainews.it

#UE, Kaja #Kallas sul #Venezuela: "Ho parlato con il Segretario di Stato Marco #Rubio e con il nostro Ambasciatore a Caracas. L'UE sta monitorando da vicino la situazione in Venezuela. L'UE ha ripetutamente dichiarato che #Maduro manca di legittimità e h x.com

#Venezuela, l'ambasciatore De Vito: "Siamo mobilitati da settimane con piani di contingenza per garantire la massima assistenza. In questo momento raccomandiamo vivamente ai connazionali di rimanere in casa". Situazione "fluida e incerta", chiuso lo spa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.