Oltre 280 grammi di cocaina sequestrati a Caltagirone | arrestato un uomo dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Caltagirone per detenzione di oltre 280 grammi di cocaina, sequestrando la sostanza durante un'operazione nel centro storico. L'intervento fa parte di un'azione mirata contro il traffico di stupefacenti nella zona. L'uomo è stato portato in commissariato per le procedure di rito.

Nuovo colpo al traffico di stupefacenti a Caltagirone, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30990. L'operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo e repressione dello spaccio sul territorio. L'intervento è stato il risultato di una mirata attività info-investigativa condotta dagli agenti del locale Commissariato, che aveva portato a individuare un'abitazione apparentemente disabitata nel centro storico come possibile deposito di droga. Dopo un servizio di osservazione, durante il quale l'indagato era stato notato entrare nell'immobile con atteggiamento sospetto, i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo.

