Oggi il summit ma i Paesi sono divisi La Spagna critica gli Usa | Attacco unilaterale

Oggi si svolge un summit tra i rappresentanti dei Paesi coinvolti, mentre le tensioni tra le nazioni si fanno sentire. La Spagna ha commentato pubblicamente criticando gli Stati Uniti per un attacco unilaterale, evidenziando la divisione tra i partecipanti. L’Unione Europea cerca di mantenere un equilibrio tra fermezza e prudenza, sostenendo Stati Uniti, Israele e alcuni Paesi del Golfo in una situazione di conflitto in Medio Oriente.

L’Ue prova a tenere insieme fermezza e prudenza davanti alla nuova guerra in Medio Oriente, schierandosi innanzitutto a fianco di Stati Uniti, Israele e Paesi del Golfo. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen (nella foto) ha invocato "la de-escalation e il ritorno alla diplomazia", condannando con nettezza "gli attacchi iraniani contro gli alleati regionali". La nuova crisi è vista dalle cancellerie europee come un altro elemento di destabilizzazione. Per domani von der Leyen ha convocato un collegio straordinario dei commissari in formato ristretto ai portafogli della sicurezza e della difesa: una sorta di embrione di "war room". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oggi il summit ma i Paesi sono divisi. La Spagna critica gli Usa: "Attacco unilaterale" Android sotto attacco: il virus usa l’AI di Google per non farsi cancellare (gli esperti sono allarmati)Si chiama PromptSpy ed è considerato il primo malware Android con intelligenza artificiale integrata. Groenlandia, il premier Nielsen scettico sull’accordo Usa-Nato: ‘Non so che prevede, oggi summit con Copenaghen’Tra il Forum economico di Davos e il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, l’Europa continua a concentrarsi sul tema dell’Artico. Altri aggiornamenti su Oggi. Temi più discussi: Roma non avvertita: Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia. Oggi summit Ue; Oggi il summit ma i Paesi sono divisi. La Spagna critica gli Usa: Attacco unilaterale; Mosca, stop al summit tra i leader; Ucraina, vertici Ue a Kiev a mani vuote: Orban blocca sanzioni e aiuti. Summit AI di Modi, nessuna regola globale: AI ostaggio del duopolio USA-CinaAl summit AI di Nuova Delhi gli USA rifiutano la governance centralizzata. La dichiarazione finale è volontaria. Il duopolio USA-Cina resta intatto. agendadigitale.eu Il Summit del Futuro: L’India si candida a Capitale Mondiale dell’Intelligenza ArtificialeMentre le grandi potenze mondiali si interrogano sui confini etici e tecnici della rivoluzione digitale, a Nuova Delhi si sta scrivendo oggi, ... dailyexpress.it Ecco le partite in calendario oggi nel campionato di calcio di Serie D: sfida casalinga per il #Varese contro la corazzata #Vado facebook “Non avevo soldi per dare il latte ai miei figli”. Oggi si è ripreso tutto #SalDaVinci #Sanremo2026 x.com