Groenlandia il premier Nielsen scettico sull’accordo Usa-Nato | ‘Non so che prevede oggi summit con Copenaghen’

Il premier della Groenlandia, Nielsen, esprime scetticismo riguardo all’accordo tra Stati Uniti e NATO, sottolineando l’importanza di rispettare l'integrità territoriale e l'ordine internazionale. In vista del summit con Copenaghen, ha evidenziato come la retorica finora utilizzata sia inaccettabile. Questa posizione riflette le preoccupazioni della Groenlandia su questioni di sovranità e stabilità geopolitica, in un contesto di crescente attenzione internazionale.

Tra il Forum economico di Davos e il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, l’Europa continua a concentrarsi sul tema dell’Artico. La nuova area strategica, contesa tra Nato, Cina e Russia, continua a interessare e preoccupare. Donald Trump è convinto che, senza un controllo esclusivamente statunitense, la Groenlandia possa divenire un asset nelle mani dei Brics, ovvero il gruppo di economie emergenti di cui fanno parte Pechino e Mosca. Così, l’amministrazione statunitense ha iniziato a minacciare da settimane un possibile attacco contro Nuuk, con l’obiettivo di annettere agli Usa l’isola artica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Groenlandia, il premier Nielsen: "Non saremo di proprietà degli Stati Uniti"Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha dichiarato che l’isola resterà sotto sovranità danese e non diventerà proprietà degli Stati Uniti.

Jens-Frederik Nielsen, il premier della Groenlandia vittima di bullismo a scuola per le sue origini danesi che ora è simbolo della resistenza europeaJens-Frederik Nielsen, primo ministro della Groenlandia, ha affrontato il bullismo scolastico legato alle sue origini danesi.

