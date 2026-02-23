Android sotto attacco | il virus usa l’AI di Google per non farsi cancellare gli esperti sono allarmati

Il malware PromptSpy ha colpito dispositivi Android sfruttando l’intelligenza artificiale di Google per evitare la cancellazione. La causa risiede nella capacità del virus di adattarsi e modificare il proprio comportamento grazie all’AI, rendendo più difficile il suo rilevamento. Gli esperti avvertono che questa tecnica rappresenta una novità nel campo dei malware mobili. La diffusione di PromptSpy ha già causato preoccupazione tra gli utenti e gli sviluppatori di sicurezza.

Si chiama PromptSpy ed è considerato il primo malware Android con intelligenza artificiale integrata. Non si limita a infettare uno smartphone: “ ragiona ”, si adatta e impara come restare nascosto. Per farlo sfrutta direttamente Gemini, il modello di AI di Google. Gli esperti di sicurezza parlano di un s alto di livello negli attacchi informatici. Non è più solo codice malevolo, ma un virus capace di analizzare lo schermo e prendere decisioni. È l’inizio dell’era dei malware “ pensanti ”. Secondo i ricercatori di ESET, PromptSpy rappresenta un “ livello successivo ” rispetto ai malware tradizionali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

