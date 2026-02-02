Il Lunano piazza l’uno-due La Biagio Nazzaro protesta

Il Lunano batte 2-0 la Biagio Nazzaro e si porta a casa i tre punti. La squadra di casa ha dominato il primo tempo con un gol di Lombardi e ha chiuso i giochi con un'altra rete di Ghanam nel secondo tempo. La Biagio Nazzaro protesta, ma non riesce a trovare il modo di reagire. I cambi di formazione e le sostituzioni non sono bastati a ribaltare il risultato, che alla fine premia il Lunano.

BIAGIO NAZZARO 0 LUNANO 2 BIAGIO NAZZARO: Lombardi, Coltorti, Doria, Compagnucci, Medici, Franconi (27’ pt Carloni), Rocchetti (18’ st Schiaroli), Musciano (30’ st Serfilippi), Fofana, Candidi (43’ st Panzavuota), Ghanam (1’ st Morbidi). Panchina: Albanesi, Esposito, Baioni, Minardi. All. Morganti. LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati, Pennacchini (39’ st Marta), Nobili, Tamellini, Pagliardini (31’ st Montagnoli), Paradisi, Zazzeroni (42’ st Germinale), Franca (39’ st Bracci), Sema (31’ st Bosoi). Panchina: Onyekwere, Galletti, Sandri, Battazzi. All. Manfredini. Arbitro: Denti di Pesaro. Reti: 13’ st Franca, 16’ st Zazzeroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Lunano piazza l’uno-due. La Biagio Nazzaro protesta Approfondimenti su Lunano NaZZaro Montemarcianese in festa. Biagio Nazzaro si arrende Montemarcianese e Biagio Nazzaro si affrontano in una partita di calcio. L’Alma Fano balza al comando. Il Lunano sul campo della Biagio L’Alma Fano conquista la testa del girone A di Promozione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lunano NaZZaro Argomenti discussi: L’Alma Fano balza al comando. Il Lunano sul campo della Biagio; Lunano, prova di forza e vetta riagguantata immediatamente; PROMOZIONE A. Lunano la fa Franca: pari in rimonta con la Pergolese; Promozione / Il Lunano risponde all’Alma Fano e ritorna in testa. Lunano, prova di forza e vetta riagguantata immediatamentePROMOZIONE A - Espugnata Chiaravalle nella ripresa per rispondere al Fano che aveva effettuato il sorpasso vincendo l'anticipo Il terribile uno-due a metà ripresa lascia in vetta al girone A di Promoz ... youtvrs.it Promozione, domani scendono in campo le altre compagini. Gli occhi sono puntati sul match tra la Biagio Nazzaro e il Lunano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.