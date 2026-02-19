Caos a Sant’Albino La ricetta del comitato contro il traffico e la sosta selvaggia

A Sant’Albino, il traffico intenso e la sosta irregolare davanti alle scuole e ai centri sportivi sono stati al centro di un documento di 30 pagine, firmato dal Comitato locale. La causa principale è l’aumento di veicoli nei pressi delle strutture pubbliche, che crea ingorghi e rischi per i pedoni. Il rapporto include foto e planimetrie per evidenziare i problemi più urgenti. La consegna è avvenuta all’assessora alla Viabilità, Irene Zappalà, che ora dovrà valutare le soluzioni proposte.

Traffico e sosta selvaggia davanti ai centri sportivi e alle scuole. Questo e molto altro l'oggetto di un documento di 30 pagine con foto e schemi, presentato dal tavolo di lavoro della Consulta di Sant'Albino all'assessora alla Viabilità, Irene Zappalà. L'assessora ha preso atto del dossier che verrà esaminato dai tecnici punto per punto. Le recenti stime contenute nel Pums (Piano urbano mobilità sostenibile) riferiscono che lungo l'asse di viale Stucchirotonda del cimitero passano circa 20mila veicoli all'ora negli orari di punta: un traffico di circa 150mila mezzi al giorno a poche decine di metri dall'abitato.