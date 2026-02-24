A Napoli i Carabinieri del TPC liberano un’area storica della Chiesa dell’Incoronata occupata abusivamente da anni

I Carabinieri del TPC hanno sgomberato un’area storica della Chiesa dell’Incoronata occupata illegalmente da anni per fermare un utilizzo non autorizzato. La vicenda si è conclusa con il rilascio di uno spazio che era stato occupato senza permesso, dopo mesi di verifiche e sopralluoghi. L’intervento mira a tutelare il patrimonio culturale e a ristabilire la legalità. La scena si è conclusa con il rientro dei responsabili sul posto.

L'operazione dei Carabinieri del TPC restituisce alla Chiesa dell'Incoronata un'area storica utilizzata abusivamente da anni. Per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si comunica che in data odierna il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari che, in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura partenopea, ha disposto il sequestro di un'area sita in Via Medina e pertinenziale alla Chiesa dell'Incoronata di questo centro, di proprietà del demanio culturale, oggetto di occupazione indebita da anni a opera da terzi.